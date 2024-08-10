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Haberler Spor

Altay’da Mehmet sevinci yaşanıyor

HABER MERKEZİ
Altay’da Mehmet sevinci yaşanıyor
Altay'da yeni sezon öncesi hazırlık döneminde ayak bileğinden sakatlık yaşayan orta saha oyuncusu Mehmet Gündüz'ün iyileşerek takımla çalışmalara başladığı öğrenildi. Geçen sezon 1'inci Lig'de 26 karşılaşmada görev yapan 21 yaşındaki futbolcu rakip fileleri sarsma başarısı gösteremedi. Son 2 sezonda A takımda şans bulmaya başlayan Mehmet'in bu sezon siyah-beyazlı ekibin önemli isimlerinden biri olması bekleniyor. Öte yandan siyah-beyazlıların ilk yarı programı belli oldu. Ligin ilk maçında 1 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Alsancak Stadı'nda taraftarı önünde Anagold 24 Erzincan'ı ağırlayacak İzmir ekibi, ardından deplasmanda 8 Eylül'de Ankaraspor'a konuk olacak. İlk 4 iç saha maçını gece oynayacak siyah-beyazlı ekip 14 Eylül'de Kastamonu'yu, 29 Eylül'de Fethiye'yi, 19 Ekim'de ise Karaköprü Belediyespor'u saat 19.00'da konuk edecek.
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