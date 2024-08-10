Aslan geri döndü

Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Galatasaray, evinde geriye düştüğü maçta Hatayspor'u mağlup ederek 3 puanla başladı: 2-1. 8. dakikada Torreira'nın kazandığı topu kontrol eden Mertens, ceza sahası sağ çaprazından koşu yapan Ziyech'e pasını aktardı. Ziyech'in şutunda kaleci Erce'den seken topu savunma kale önünden uzaklaştırdı. 28'de Icardi ceza sahası sağ çaprazında olan Ziyech'e pasını aktardı. Bu oyuncunun rakibini geçerek yaptığı vuruşta savunmadan seken top üstten dışarı gitti.

2. YARI KARŞILIKLI GOLLER

48'de sol taraftan Ziyech'in kullandığı köşe vuruşunda Davinson Sanchez kafayı vururken kaleci Erce'den seken top yeniden önünde kaldı. Sanchez'in bu kez voleyle denemesinde meşin yuvarlak üst direkten döndü. Barış Alper'in röveşata ile içeriye çevirdiği topa Abdülkerim kafayı vururken kaleci Erce soluna uzanarak topu çelmeyi başardı. 52'de Pedro, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Pedro, kaleci Muslera'yı çalımlamak isterken yerde kalırken, boşta kalan topu Joelson Fernandes ağlara gönderdi: 0-1. 78'de Icardi yerde kalırken hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi. 80'de Icardi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. 90'da sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrasında kafalardan seken top uzak direğe açıldı. Torreira'nın bekletmeden ortasında Batshuayi skoru belirledi: 2-1.

BATSHUAYİ TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmada Cimbom'un Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi de bir ilki başardı. 30 yaşındaki futbolcu Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'da da Süper Lig maçına çıktı. Böylelikle 3 büyüklerin tamamında Süper Lig maçına çıkan ilk yabancı futbolcu Michy Batshuayi oldu. Karşılaşmanın 90. dakikasında sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren gol de Batshuayi'den geldi.

ZAHA LEİCESTER'DA

Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'da 31 yaşındaki yıldız futbolcu Wilfired Zaha'nın takımdaki geleceği merak ediliyordu. Sarıkırmızılıların, Atakaş Hatayspor'la oynadığı maçın kadrosuna yer almayan Zaha, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'e kiralandı. Yıldız futbolcu birkaç gün içinde İngiltere'ye gidecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçının öncesinde yaptığı açıklamada Zaha'nın ayrılacağını belirtmişti. Tecrübeli teknik adam, "Zaha'nın yakın zamanda transfer görüşmeleri vardı, Premier Lig'de tekrar oynamaya sıcak bakıyor. Bu tür durumlarda oyuncu kendini riske etmek istemiyor. Bugün kadroda olmamasının daha doğru olduğuna birlikte karar verdik" demişti.