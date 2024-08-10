F.Bahçe sezonu açıyor

Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayacak Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında bugün Adana Demirspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde geçen sezondan cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Fred de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

BEŞ TRANSFER YAPTILAR

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde şu ana dek 5 ismi kadrosuna kattı. Başkan Ali Koç ve yönetimleri döneminde sezon başında en sessiz transfer sürecini yaşayan Fenerbahçe, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Saint Allan-Maximin ve Youssef En-Nesyri'yi kadroya ilave etti. Fenerbahçe, Umut Nayir, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi ile de yollarını ayırdı.

AMRABAT'TA RAKİP A.MADRİD

ORTA saha transferi için kolları sıvayan Fenerbahçe, Sofyan Amrabat için Fİorentina kulübüne resmi teklifini iletti. Görüşmeler İtalyanlarla resmen başlarken oyuncu Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Ancak oyuncunun menajerinin yoğun bir pres uygulayarak Amrabat'ın A.Madrid'i seçmesini istediği öğrenildi. İspanyollar da deneyimli ön libero için devreye girdi ve Fiorentina'ya teklifte bulundu.