Trendyol Süper Lig'de 2 senenin ardından bugün ilk maçına çıkacak Göztepe'de işlem tamam. Sarıkırmızılı ekip, geçen sezon kaleyi koruyan ve gösterdiği performans ile taraftarın sevgilisi haline gelen 27 yaşındaki Polonyalı file bekçisi Mateusz Lis'i yeniden takıma kazandırırken, Trabzonspor forması giyen 31 yaşındaki Hırvat sol kanat oyuncusu Mislav Orsic'in transferini de bitirmek üzere olduğu öğrenildi. Evrak işlemlerinin ardından takıma katılacak oyuncuların Fenerbahçe müsabakasında kadroda olması bekleniyor. Lis'in pazarlığının hala sürdüğü belirtilirken, yaklaşık 200 bin dolarlık bir fark kaldığı ifade edildi.

ORSİC İÇİN TEMAS SÜRÜYOR

Trabzon'un deneyimli sol kanat oyuncusu Orsic için temasların sürdüğü ifade edilirken, önümüzdeki hafta imzaların atılabileceği ifade edildi. Transferde çok dikkatli davranan İzmir temsilcisinde taraftarlar takviyelerin gecikmesinden şikayetçi ancak yönetim emin adımlarla ilerleyerek transferleri gerçekleştirmek istiyor. Trabzon ekibinde Orsic, geçen sene yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyememişti. Takımla birlikte çalışmalara başlayan deneyimli sol kanadın birçok takımın transfer listesinde olduğu kaydedildi.

MATSUKİ ŞOKU

Göztepe, sakatlık şokuyla sarsıldı. Sarıkırmızılı ekibin FC Tokyo'dan takıma kazandırdığı 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki'nin uyluk arka kasında gerilme ve ödem tespit edildi. Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak Matsuki'nin sakatlığının boyutunun ciddi olabileceği ve bu sürenin uzayabileceği ifade edildi. Büyük beklentilerle takıma katılan yıldız oyuncunun eksikliği teknik direktör Stanimir Stoilov'un elini daraltırken, geçtiğimiz günlerde sağ bek Ogün Bayrak'ın da 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilmişti.

SARI-KIRMIZILILARA YENİ SPONSOR

Göztepe Kulübü, Nesine ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Bu anlaşmayla İzmir ekibi sezon boyunca sağ kolunda Nesine logosuyla mücadele edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda yapılan basın toplantısında sponsorluk anlaşmasının detaylarını paylaşan Göztepe CEO'su Kerem Ertan ile Nesine Genel Müdür Yardımcısı Nesine Pazarlama, CRM ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Arda Uysal, bu birlikteliğin Göztepe'ye ve Nesine'ye değer kattığını belirtti. Yapılan açıklamada, Ertan, "Türkiye'de spora desteğiyle ön planda olan markası Nesine ile iş birliği anlaşmasına imza atıyoruz. Bu iş birliğinin her iki tarafın da marka değerine katkılar sunacağından eminiz" dedi. Uysal ise "Göztepe Spor Kulübü gibi köklü ve başarılı bir kulüple iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.