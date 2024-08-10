Kartal Gosens’i istiyor

Sol bek pozisyonu için transfer arayışlarını sürdüren Beşiktaş rotasını Almanya'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların Union Berlin forması giyen Robin Gosens ile ilgilendiği iddia edildi. Hollanda basınından De Telegraaf, Kara Kartal'ın Alman temsilcisinden ayrılması beklenen 30 yaşındaki Alman sol bek ile ilgilendiğini duyurdu. Beşiktaş'ın yanı sıra Hollanda'dan PSV Eindhoven, İtalya'dan da Toronto'nun Robin Gosens'i gündemine aldığı belirtildi.

11 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

2022-2023 sezonunda Atalanta'dan Inter'e 27.40 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Robin Gosens için Union Berlin geçen sezonun başında 13 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi yaptı. Geçen sezon Union Berlin'de 37 resmi karşılaşmaya çıkan deneyimli futbolcu Robin Gosens rakip ağları 7 kez havalandırırken, takım arkadaşlarına 4 golün de pasını vererek 11 gole etki etme başarısı gösterdi. Alman savunmacı Atalanta, Inter ve Union Berlin haricinde kariyerinde daha önce FC Dordrecht ve Heracles formalarını da terletti.