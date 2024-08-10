KSK’nin ilk 4 iç saha maçı 19.00’da

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezona hazırlanan Mustafa Reşit Akçay'ın ekibi Karşıyaka'nın ilk yarı programı belli oldu. Ligin ilk maçında 7 Eylül Cumartesi akşamı Alsancak Stadı'nda taraftarı önünde Kırşehir FK'yı ağırlayacak Kaf-Kaf, ardından deplasmanda 14 Eylül Cumartesi Bulvarspor'a konuk olacak. İlk 4 iç saha maçını gece oynayacak yeşil-kırmızılı ekip 22 Eylül'de Elazığ FK'yı, 5 Ekim'de Bornova 1877'yi, 26 Ekim'de ise Tokat'ı saat 19.00'da konuk edecek. İzmir ekibi kalan iç saha maçlarını ise saat 14.00'te oynayacak. KSK ilk devrenin son maçında 15 Aralık Cumartesi günü Bursaspor'a konuk olup devre arasına girecek.