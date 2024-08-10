  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor

Manisa kayıp

Esenyurt Nevmu Kadıoğlu Stadı’nda oynanan maçta siyah-beyazlıları yıkan goller 15. dakikada Emir Kaan ve 44 ile 52’de Muammer Sarıkaya’dan gelirken Kadir Kaan ve Oğuz Gürbulak’ın golleri puan için yetmedi.

HABER MERKEZİ
Manisa kayıp

Trendyol 1. Lig'in tek Egeli ekibi Manisa FK, sezonun ilk maçında deplasmanda İstanbulspor'a 3-2 mağlup. Ege ekibi 15. dakikada şok bir golle geriye düştü. Savunmadan kaleciye verilen sert geri pasta topu kontrol edemeyen Orhan topu kontrol etmekte güçlük çekince araya giren Emir Kaan Gültekin takımını 1-0 öne geçirdi. Siyah-beyazlılar bu gole 25. dakikada Kadir Kaah Yurdakul'un golü ile karşılık verse de devrenin sona ermesine 1 dakika kala Muammer Sarıkaya sahneye çıktı ve ev sahibin 2. golünü kaydetti.

MUAMMER FARKI İKİYE ÇIKARTTI

Böylelikle devre ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıya da etkili başlayan İstanbulspor, 52. dakikada yine Muammer Sarıkaya'nın golü ile farkı ikiye çıkarttı: 3-1. 83. dakikada Oğuz Gürbulak'ın penaltıdan attığı gol Ege temsilcisini umutlandırsa da karşılaşma İstanbulspor'un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Manisa FK'nın yeni başkanı Yasemin Buket Aktan maçı tribünden takip etti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA