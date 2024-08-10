Manisa kayıp

Trendyol 1. Lig'in tek Egeli ekibi Manisa FK, sezonun ilk maçında deplasmanda İstanbulspor'a 3-2 mağlup. Ege ekibi 15. dakikada şok bir golle geriye düştü. Savunmadan kaleciye verilen sert geri pasta topu kontrol edemeyen Orhan topu kontrol etmekte güçlük çekince araya giren Emir Kaan Gültekin takımını 1-0 öne geçirdi. Siyah-beyazlılar bu gole 25. dakikada Kadir Kaah Yurdakul'un golü ile karşılık verse de devrenin sona ermesine 1 dakika kala Muammer Sarıkaya sahneye çıktı ve ev sahibin 2. golünü kaydetti.

MUAMMER FARKI İKİYE ÇIKARTTI

Böylelikle devre ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıya da etkili başlayan İstanbulspor, 52. dakikada yine Muammer Sarıkaya'nın golü ile farkı ikiye çıkarttı: 3-1. 83. dakikada Oğuz Gürbulak'ın penaltıdan attığı gol Ege temsilcisini umutlandırsa da karşılaşma İstanbulspor'un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Manisa FK'nın yeni başkanı Yasemin Buket Aktan maçı tribünden takip etti.