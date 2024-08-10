Manisa sahnede

Trendyol 1'inci Lig'deki tek Ege temsilcisi olarak kalan Manisa Futbol Kulübü 2024-2025 sezonuna bugün deplasmanda başlayacak. Geride kalan sezonu düşme potasının iki puan üzerinde 12. basamakta tamamlayan siyah-beyazlılar yeni sezona yeni hedef ve umutlarla start verecek. Manisa temsilcisi, ligin ilk maçında İstanbulspor'a konuk olacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak mücadeleyi Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Sezon öncesi başkanlık görevine Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine giren Mevlüt Aktan'ın yerine eşi Yasemin Buket Aktan'ın geldiği Manisa ekibi, teknik direktörlük için Çağdaş Çavuş'la anlaşmıştı.

1. LİG'DEKİ TEK EGE TEMSİLCİSİ

Manisa FK, mücadele edeceği Trendyol 1. Lig'de Ege'yi temsil edecek tek takım konumunda bulunuyor. Geride kalan sezonda 1. Lig'de mücadele eden 4 Egeli'den biri olan siyah-beyazlılar, Göztepe ve Bodrum'un Süper Lig'e yükselmesi ve Altay'ın ise TFF 2. Lig'e düşmesiyle bu sezon Ege Bölgesi'nden tek takım olarak dikkatleri çekti. Geçen sezona galibiyetle başlayan Manisa FK, ilk maçta yine sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

BURAK, IĞDIR FK'DA

Uzun süre sessiz kaldığı transferde son dönemde hamleler yapan siyahbeyazlı ekip kadrosunu 6 isimle güçlendirdi. Bu süreçte Dani Ramirez, Bede Osuji, Kwasi Wriedt, Moryke Fofana, Yusuf Talum ve Alperen Uysal'ı kadrosuna dahil eden Manisa FK'da birçok ayrılık da yaşandı. Siyah-beyazlılarda Graovac, Lima, Sertan, Doğukan, Kerim Frei, Sinan, Korenica, Alberk, Abdul Kadir ve Bedirhan ile yol ayrımına gidilirken, son olarak Burak Altıparmak ligin yeni ekibi Iğdır FK'ya transfer oldu.