Sultanlar bronz aşkına

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bugün bronz madalya mücadelesinde ter dökecek. Önceki gün yarı finalde İtalya'ya 3-0 mağlup olan ve altın madalya şansını kaçıran kırmızı-beyazlılar, Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları'nın kürsüye çıkmak için kıyasıya bir rekabete gireceği maç saat 18.15'te başlayacak.

İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR

Ay-yıldızlı milliler, Brezilya maçını kazanması durumunda tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası elde edecek. Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki dördüncü ve son maçında Brezilya'ya 3-0 yenilmişti.

İZMİR'DE BÜYÜK HEYECAN YAŞANDI

İzmir'de vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalya ile yaptığı yarı final maçını meydanlarda kurulan ekranlardan seyretti. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bostanlı Sahili, Göztepe Paten Pisti ve Gündoğdu Meydanı'na dev ekranlar kurulurken, sporseverler, zaman zaman milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.