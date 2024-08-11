Bodrum tarihi güne hazır

Bodrum FK'nın tarihi gününe 1 gün kaldı. Süper Lig'deki ilk maçında yarın 21.45'te Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek Bodrum FK'da taraftarlar tarihi maç öncesi cezalı oldukları için statta yer alamayacak olsa da, şehir merkezini adeta yeşil-beyaza boyadı. Pankart, bayrak ve flamalar ilçe girişi ve kentin önemli noktalarına asılarak tarihi günün hazırlıkları yapıldı. Stat yakınında bulunan Bodrum taraftarlar derneği de maç günü önemli etkinlikler yapacak. Yeşil-beyazlı futbolseverler, stat önünde meşaleler yakarak tarihi anları renklendirecek. Takımı, tesislerden, stada gidene kadar tezüharatlarla eşlik edecek Bodrum FK gönüldaşları, kritik 90 dakikada tribünde olmasa da, toplu maç izleme noktalarında Ege ekibini destekleyecek.