Fener üçlük attı

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Adana Demirspor'u Edin Dzeko'nun golüyle 1-0 yendi. 2. dakikada Saint-Maximin sol kanattan ceza sahasına girerek pasını Tadic'e aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda top savunmadan geri döndü. 21. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Saint-Maximin'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Deniz Eren Dönmezer, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 34. dakikada Saint-Maximin'in ceza sahasına derinlemesine pasında topla buluşan Dzeko, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

EN-NESYRİ FIRSATI KAÇIRDI

85. dakikada Tadic'in sol kanattan ara pasında topla buluşan En-Nesyri'nin karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Deniz Eren Dönmez gole izin vermedi. 90+1'de Alioui'nin kullandığı serbest vuruşta Çağlar Söyüncü'nün kale çizgisi yakınında uzaklaştırmak istediği top Yusuf Barasi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktası civarından şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. Fenerbahçe, maçtan 1-0 galip ayrıldı.

KALEYİ 15 YAŞINDAKİ DENİZ EREN KORUDU

Adana Demirspor'un Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olduğu maçta kaleyi 15 yaşındaki Deniz Eren Dönmezer korudu. 2008 doğumlu genç kaleci, ilk kez bir Süper Lig maçında ilk 11'de görev yaptı.

TRİBÜNLER DOLDU

F.Bahçeli taraftarlar, ilk lig maçında takımını yalnız bırakmadı. Karşılaşma öncesinde stat çevresinde toplanan sarı-lacivertliler, sahaya çıkan oyuncularına tezahüratlarla destek verdi. Sarı-lacivertlilerde geçen sezondan cezaları bulunan Mert Hakan ile İrfan Can Eğribayat, maçta forma giyemedi.

EDİN DZEKO FIRTINASI

Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk golü Edin Dzeko'dan geldi. Dzeko'nun golünde asisti yeni transfer Saint-Maximin yaptı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, sezona muhteşem başladı. Bosna Hersekli yıldız, bu sezon toplam 4 resmi maça çıktı 5 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, takımının başında ilk lig maçına çıktı. Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde ilk lig maçına çıkan teknik direktörlerine tezahüratlarla destek verdi. Öte yandan Fenerbahçe'de yeni transferlerden Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri de ilk lig maçı heyecanını yaşadı.