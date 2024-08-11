Kartal Samsun önünde

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna Samsunspor deplasmanında başlayacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 21.45'te çalacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Yeni sezon öncesi ilk resmi maçında Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan siyah-beyazlı ekip, yenilenen kadrosu ve yeni teknik ekibiyle lig şampiyonluğuna ulaşabilmek için mücadele verecek. Bu arada siyah-beyazlıların orta sahaya PSG forması giyen 20 yaşındaki futbolcu Cher Ndour'u transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi. Öte yandan Ç.Rize uzun süredir ilgilendiği Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna kattığını bir video ile açıkladı. Sakatlığı sonrası uzun zamandır yeşil sahalardan uzak kalan oyuncu kiralık olarak yeşil beyazlı formayı giyecek.