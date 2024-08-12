Demirci’ye dev tesis

MANISA'DA spor kenti olarak bilinen Demirci'ye dev bir spor kompleksinin kazandırılması için harekete geçildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destek vereceği yatırımın ihalesi Demirci Belediyesi'nce 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 11.00'da gerçekleşecek. Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz ve Cumhur İttifakı AK Parti ve MHP Meclis Üyeleri ile birlikte yeni spor yatırımının yapılacağı alanı gezdiler. Turgut Özal Spor Kompleksi'ne giden Belediye Başkanı Erkan Kara, dev spor yatırımı alanında inceleme yaparak, kurulan spor tesisleri ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

MÜTHİŞ BİR KOMPLEKS

24 bin 535 metrekare açık alanı, 1167 metrekare kapalı alanın yer alacağı yeni spor kompleksi yatırımı kapsamında alanda 2 çok amaçlı saha ( futbol, voleybol, basketbol), 2 toprak tenis kortu, bocce sahaları, ok atış poligonu, kapalı tribün ve soyunma odaları, kapalı antrenman salonu, spor salonu ve atletizim koşu pisti yer alacak.

İHALE 16 AĞUSTOS'TA

Başkan Erkan Kara, dev yatırım ile ilgili "Demirci'ye yakışır dev yatırımın ihalesini 16 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak. Dr. Mehmet Akarsu Mahallemizde bulunan Turgut Özal Spor Kompleksi çim sahası ve alan maalesef yıllardır atıl vaziyette. Bu durumu ortadan kaldıracak ve mahallemiz başta olmak üzere Demirci'mize hizmet verecek spor aktivitelerinin yanı sıra sosyal tesislerinde olacağı yatırım ilçemize hayırlı olsun" şeklinde açıklamada bulundu.