Denizlispor’da Mavioğlu memnun

TFF 3.lig'de mücadele edecek olan Denizlispor, hazırlık maçında Altınordu'ya 1-0 yenilirken genç futbolcuların performansı teknik heyeti sevindirdi. Altınordu'nun Torbalı tesislerinde oynanan karşılaşmanın 25.dakikasında duran toptan kalesinde golü gören ve sahadan 1-0 mağlup ayrılan yeşil siyahlılarda genç futbolcular teknik heyetin gözüne girmeyi başardı.

Teknik Direktör Çağdaş Mavioğlu, Altınordu karşısında 22 futbolcuya şans verdiğini belirterek, "Kafamızda şekillenen isimlerin maç performanslarını da beğendik. Moralimizi düzelten ise, takıma katkı sağlayabilecek alttan gelen 3-4 genç futbolcunun performansları oldu. Gençler iyi enerji verdi. Görmek istediklerimizi görmüş olduk" dedi.