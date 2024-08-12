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Haberler Spor

Kartal tam gaz

Süper Kupa’yı müzesine götüren Beşiktaş lige de galibiyetle başladı. Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, 31'de Semih'in güzel pasında Rafa Silva'nın şık golüyle öne geçti. 5 dakika sonra Masuaku'nun ortasında Paulista kafayla skoru belirleyen golü attı.

HABER MERKEZİ
Kartal tam gaz

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, Samsunspor'a konuk oldu. 2'nci dakikada Muja'nın ortasında Holse'nin vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı. 26'da Holse'nin pasıyla buluşan Ntcham'ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu Mert kurtardı.

GOLLER ÜST ÜSTE GELDİ

31'de Semih'in yerden pasıyla buluşan Silva'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1. 36'da Masuaku'nun ortasında topa iyi yükselen Paulista'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 56'ncı dakikada Rafa Silva'nın yerden pasıyla buluşan Masuaku'nun ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı. 59'uncu dakikada Muja'nın pasıyla buluşan Bola'nın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut direkten geri döndü. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

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