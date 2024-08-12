  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor

Olimpiyatlara görkemli kapanış

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları kapanış seremonisi Stade de France’de yapıldı. Çok sayıda ünlü ismin yer aldığı gece renkli görüntülere sahne oldu

HABER MERKEZİ
Olimpiyatlara görkemli kapanış
FRANSA'NIN başkenti Paris'te yapılan 2024 Olimpiyat Oyunları kapanış seremonisi dün akşam Stade de France'de yapıldı. Seremoniye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron da katıldı. Olimpiyatların son yarışında atletizm kadınlar maratonda Hollandalı Sifan Hassan olimpiyat rekoru kırarak altın, Etiyopyalı Tigst Assefa gümüş, Kenyalı Hellen Obiri ise bronz madalya kazandı. Kapanış seremonisi kapsamında katılımcı ülkelerin kafileleri, statta yürüyerek sporseverleri selamladı. Türkiye'nin bayrağını milli güreşçimiz Taha Akgün taşıdı. Çok sayıda ünlü ismin sahne aldığı gecede ünlü aktör Tom Cruise de stadın üstünden bir ip yardımıyla aşağıya atlayarak sporcuları selamladı. Ardından olimpiyat bayrağıyla motosiklete binen ünlü isim, alkışlar eşliğinde stadın dışına çıkarak havalimanına gitti. Daha önce yapılan kurguyla uçaktan paraşütle atlayan Cruise, bayrağı bir sonraki olimpiyatların yapılacağı Los Angeles'a götürdü.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA