Olimpiyatlara görkemli kapanış

FRANSA'NIN başkenti Paris'te yapılan 2024 Olimpiyat Oyunları kapanış seremonisi dün akşam Stade de France'de yapıldı. Seremoniye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron da katıldı. Olimpiyatların son yarışında atletizm kadınlar maratonda Hollandalı Sifan Hassan olimpiyat rekoru kırarak altın, Etiyopyalı Tigst Assefa gümüş, Kenyalı Hellen Obiri ise bronz madalya kazandı. Kapanış seremonisi kapsamında katılımcı ülkelerin kafileleri, statta yürüyerek sporseverleri selamladı. Türkiye'nin bayrağını milli güreşçimiz Taha Akgün taşıdı. Çok sayıda ünlü ismin sahne aldığı gecede ünlü aktör Tom Cruise de stadın üstünden bir ip yardımıyla aşağıya atlayarak sporcuları selamladı. Ardından olimpiyat bayrağıyla motosiklete binen ünlü isim, alkışlar eşliğinde stadın dışına çıkarak havalimanına gitti. Daha önce yapılan kurguyla uçaktan paraşütle atlayan Cruise, bayrağı bir sonraki olimpiyatların yapılacağı Los Angeles'a götürdü.