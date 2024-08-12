Sivas’ta sessiz gece

TRENDYOL Süper Lig'de ilk hafta mücadelesinde Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. 5'inci dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Trezeguet ceza sahası içerisine doğru gönderdi. Cihan'ın gelişine yaptığı vuruşta top yandan auta gitti. 25'te Turgunboev'in pasında topla buluşan Manaj'ın şutunu kaleci Uğurcan kurtardı. 30'da Bardhi'nin kullandığı frikikte kaleci Nikolic gole izin vermedi.

İKİ EKİP DE DİREĞE TAKILDI

54'üncü dakikada Trabzonspor atağında ceza sahası içinde topla bulu - şan Bardhi'nin şutunda top direğe çarpıp auta gitti. 61'de Sivasspor'un paslaşarak kullandığı kornerden sonra Emrah'tan pası alan Murat son çizgiden ortasını yaptı. Arka direğe inen topa Uğur sol ayağının üstü ile vuruşunu yaparak uzak köşeyi düşündü. Üst direğe çarpan top auta gitti. 66'da Turgunboev'in sert şutu kaleci Uğurcan'ın müdahalesi ile kornere çıktı. 81'de Menig'in paasında ceza yayı bölgesinden Pritchard ayak içiyle sert vurdu, Uğurcan'ın müdahalesiyle top kornere çıktı. Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.