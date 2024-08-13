7’nci Bodrum Yarı Maratonu 4-6 Ekim’de

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde bu sene 7'ncisi düzenlenecek Bodrum Yarı Maratonu 4-6 Ekim tarihlerinde koşulacak. Farklı ülkelerden ve Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların katılım sağlayacağı maraton öncesinde Türkiye'nin önde gelen koşu grupları ile tanıtım lansmanı yapıldı. Türkiye'nin önde gelen koşu gruplarının yer aldığı lansmanda birlikte parkur incelemesi yapılırken, yarışa gelecek diğer sporculara da bu sayede parkur bilgilendirmesi yapıldı. Her sene festival havasında geçen Intersports X Asics Bodrum Yarı Maratonu, 3 ayrı parkurda gerçekleştirilecek. 21K, 10K ve 5K'lık 3 parkur da Bodrum Meydanı'ndan start alacak.