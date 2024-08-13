Bodrum uzatmada yıkıldı

Süper Lig'de tarihinde ilk mücadele eden Bodrum FK, sahasında 10 kişi kalan rakibi Gaziantep FK'ya 90+7. dakikada yediği golle teslim oldu: 0-1. 16. dakikada, Bodrum FK atağında ceza sahasına yapılan ortada Burak Çoban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanında dışarıya çıktı. 21'de Musah Mohammed, rakibinden kaptığı topu ceza sahasındaki Gökdeniz Bayrakdar'a pas verdi. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Dioudis, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 37'de Bodrum FK futbolcusu Brazao'nun vuruşunda top, kale direğinin yanından saha dışına çıktı.

SABORİT BÖYLE İSTEDİ

52'de Ömürcan sağ kanattan yerden içeri çevirdi, Kozlowski'nin şutunda top az farkla üstten auta gitti. 53'te Daubin rakibine yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. 63'te sağ kanattan Üzeyir ortasını açtı, arka direkte Fredy'nin yaptığı kafa vuruşunda top direğin dibinden oyun alanını terk etti. 90+1'de Musah Mohammed ceza yayının gerisinden sert bir vuruş yaptı, top yandan dışarıya gitti. 90+3'te Dimitrov soldan kaleye kat ederek şutunu çekti, top üstten auta gitti. 90+7'de Furkan korneri kullandı, Saborit kafa vuruşuyla skoru belirledi: 0-1.

SAHAYA DAVUL ATTILAR

Maçın 40. dakikasında misafir takım Gaziantep FK'nın taraftarları, hakem Mehmet Türkmen'in verdiği karara sinirlenerek tribünde ritim tutmak için çaldıkları davulu sahaya fırlattı. Uzun süre davul sahada kalırken, Antep temsilcisinin savunma oyuncusu Arda Kızıldağ, davulu kucaklayarak tribünlere geri götürdü

TARİHİ GÖRÜNTÜLER

Tarihinde ilk kez Süper Lig arenasında boy gösteren yeşil-beyazlılar, büyük bir coşku yaşadı. Cezalı olan taraftarlar, stadın dışında takımı karşılayarak tezahüratlarla takımı motive etmek için elinden geleni yaptı. İlk kez devler arasında yer alan Bodrum FK camiası, tarihe bu başarıyı not düştü. Taraftarlar, geçen sezon Çorum FK ile oynanan 1. Lig Play-Off çeyrek final karşılaşmasında cezalı konuma düştüğü için takımlarının yanında yer alamadı. Tarihindeki ilk Süper Lig karşılaşmasına taraftarından yoksun çıkan 12. adam, yeşil-beyazlıların eksikliğini hissetti.