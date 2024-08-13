Hesap soracağız!

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2024 Olimpiyat Oyunları'nı takip eden basın mensuplarıyla Paris'te bir araya geldi. Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününden itibaren milli sporcuların yanında olan Bakan Bak, Paris 2024'te mücadele eden tüm sporculara teşekkür etti. Oyunlar öncesinde bekledikleri performansın daha yüksek olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Bu duruma madalya üzerinden bakmıyorum. Buraya katılan bütün sporculara, teknik heyetlere, ülkemizi temsil ettikleri için teşekkür ediyorum. Devlet, imkan sağlar. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak spor federasyonlarımıza en üst düzey imkanları sunduk. Sağladığımız bu imkanlar, dünyanın pek çok ülkesinde yok. Bunu sadece biz değil uluslararası tüm spor kamuoyu söylüyor. Buna rağmen bu imkanları doğru ve verimli kullanamayan federasyonlar bunun hesabını verecektir" dedi.

'BURADA BAZI İLKLERİ YAŞADIK'

Hemen Los Angeles 2028 için hazırlıklara başlayacaklarının altını çizen Bakan Bak, "Bu süreci en iyi şekilde yürüteceğiz. Yasa gereği 3 ay içinde federasyon seçimleri olacak. Biz de kulüpler de onların karnelerini değerlendirecek. Hazırlık süreçlerini daha yakından da yönetmek gerekiyordu. Her şeyi madalya olarak düşünmemek lazım. Biz devlet olarak, bakanlık olarak her türlü desteğimizi sürdüreceğiz. Burada çok önemli gördüğüm bazı ilkler var. Bunların başında daha önce madalya almadığımız atıcılıkta madalya almamız. Okçulukta takım halinde madalya almamız önemli. Genç yüzücümüz Kuzey Tunçelli'nin ilk kez final yüzmesi bize umut veriyor. 3 gümüş, 5 bronz madalyamız var. Filenin Sultanları olimpiyat 4.'sü oldu. Herkesin ders çıkarması gerekiyor" ifadelerini kullandı.