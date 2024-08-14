  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor

Denizlispor’da yüksek gerilim

SEBAHATTİN ALP
Denizlispor’da yüksek gerilim

Denizlispor'un önceki başkanı Mehmet Uz ve mevcut başkan Ahmet Yalın Yıldırım arasındaki gerilim savcılığa taşındı. Horoz, kulüp avukatı aracılığı ile Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına resmen suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Denizlispor Avukatı İsmail Berkay Gökçe kulübün hesap hareketlerinde yapılan incelemede, Uz'un kulübe 20 milyon borcu olduğunu gördüklerini söyledi. Avukat Gökçe, Uz'un bağış yapan firmalara makbuz kestirmediği, paraları kendi adıyla giriş yaptığını ve bunun da geri almak kaydıyla kayıtlara giriş olduğunu belirterek, 'spor hukukuna muhalefet ve güveni kötüye kullanmaktan' suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

GÜNDEMDE BİRÇOK İDDİA VAR

Sponsorluk konularında yanlışlıklar tespit edildiğini ifade eden Avukat Gökçe, Denizli forması üzerinde 3 sezon boyunca Uz'un firmasının iki sezon göğüs ve bir sezon şort reklamı bulunmasına karşın, firmadan kulübe maddi giriş kaydı ile olması gereken sözleşmenin kayıtlarda bulunmadığını ileri sürdü.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA