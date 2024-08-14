Denizlispor’da yüksek gerilim

Denizlispor'un önceki başkanı Mehmet Uz ve mevcut başkan Ahmet Yalın Yıldırım arasındaki gerilim savcılığa taşındı. Horoz, kulüp avukatı aracılığı ile Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına resmen suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Denizlispor Avukatı İsmail Berkay Gökçe kulübün hesap hareketlerinde yapılan incelemede, Uz'un kulübe 20 milyon borcu olduğunu gördüklerini söyledi. Avukat Gökçe, Uz'un bağış yapan firmalara makbuz kestirmediği, paraları kendi adıyla giriş yaptığını ve bunun da geri almak kaydıyla kayıtlara giriş olduğunu belirterek, 'spor hukukuna muhalefet ve güveni kötüye kullanmaktan' suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

GÜNDEMDE BİRÇOK İDDİA VAR

Sponsorluk konularında yanlışlıklar tespit edildiğini ifade eden Avukat Gökçe, Denizli forması üzerinde 3 sezon boyunca Uz'un firmasının iki sezon göğüs ve bir sezon şort reklamı bulunmasına karşın, firmadan kulübe maddi giriş kaydı ile olması gereken sözleşmenin kayıtlarda bulunmadığını ileri sürdü.