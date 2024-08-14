Göztepe’ye iki yıldız

İki sezon sonra döndüğü Süper Lig'e Antalya beraberliği ile başlayan Göztepe ile Trabzonspor arasındaki transfer hattı yeniden hareketlendi. Bordomavililer, ileri uçta yaşadığı problem nedeniyle bonservisi Southampton'da bulunan geçen yılki golcüsü Paul Onuachu için İngiliz ekibinin kapısını bu kez yeni bir teklifle çaldı. Karadeniz ekibi, 30 yaşındaki Nijeryalı golcü karşılığında Southampton'a 6.1 milyon Euro önerdi. Ayrıca bonservis bedelinin yanı sıra Trabzon yönetimi, bonservisleri Göztepe'ye verilmek üzere Yunan kanat oyuncusu Taxiarchis Fountas ve milli takımın da golcüsü olan Umut Bozok'u teklif etti. İngiliz ekibi Southampton'ın Trabzon yönetiminden gelen son teklife sıcak baktığı belirtilirken, sarı-kırmızılı teknik direktör Stanimir Stoliov'un da Fountas ve Umut'un Göz- Göz'e katılmasına onay verebileceği öğrenildi.

OYUNCULAR DA SICAK BAKIYOR

Trabzonspor'a geçen sezon Amerika'dan transfer edilen 28 yaşındaki Fountas kariyerinde Athens, Salzburg, Panionios gibi ekiplerde de forma giydi. İki yıldır bordo-mavili formayı terleten Umut Bozok ise Troyes, Kasımpaşa ve Lorient'te görev yaptı.

MATEUSZ LİS BEKLENİYOR

Göztepe, geçen sezon kiralık olarak renklerine bağladığı ve bu sezon da kadrosunda görmek istediği Mateusz Lis'i bekliyor. Sarı-kırmızılılar, kardeş kulübü Southampton'da forma giyen Polonyalı eldiven için İngiliz ekibiyle anlaşma sağlamıştı. Lis'in Fenerbahçe maçına yetişemeyeceği ancak önümüzdeki hafta İzmir'e gelerek takımla çalışmalara başlayayabileceğini ifade etti.

MALCOM BOKELE İDDİASI

Transfer arayışlarını da sürdüren Göztepe'nin Fransız temsilcisi Bordeaux'tan ayrılan defans oyuncusu Malcom Bokele'yle anlaştığı öğrenildi. Defansın sağı ve ortasında görev yapabilen 24 yaşındaki oyuncu, Kamerun Milli Takımı'nda da 1 maçta forma giydi. Bokele'nin ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından İzmir'e gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı iddia edildi. Göztepe'de taraftarın uzun süredir beklediği kale ve forvete takviye arayışları ise tam gaz sürüyor.

GÖZ-GÖZ'DE SEFERBERLİK

Cumartesi günü ilk iç saha maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Göztepe'de sakatlar için seferberlik ilan edildi. Antalya maçında sakatlanan yeni transfer Djalma Silva'nın zorlu maça yetişmesi beklenirken hafif sakatlıkları bulunan file bekçisi Arda ve Ogün de iyileşti. Sağlık heyeti Japon orta saha Kuryu Matsuki'nin Fenerbahçe maçına yetiştirilmesi için seferber oldu.