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Haberler Spor

Kuşadasıspor’da Ataman dönemi

HABER MERKEZİ
Kuşadasıspor’da Ataman dönemi
TFF 3'üncü Lig'de geçen hafta yeni yönetimini oluşturan Kuşadasıspor, eski çalıştırıcılarından Bülent Ataman ile anlaştı. Tecrübeli teknik adamla bir araya gelen yönetim 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kuşadasıspor, Koray Palaz ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine geçen sezon Bergama'yı çalıştıran eski kaleci Bülent Ataman'ı getirdi. Ataman, kulüp binasında düzenlenen törende 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Ataman 8 Şubat 2022 ve 7 Şubat 2023 tarihleri arasında Kuşadasıspor'da aynı görevi üstlenmişti. Yeni sezonda daha genç oyunculardan kurulu bir kadro ile mücadele edeceklerini belirten Ataman "Hedefimiz Play-Off oynamak ancak şampiyonluğu kovalayan bir ekip de olacağız" ifadelerini kullandı.
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