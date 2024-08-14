Kuşadasıspor’da Ataman dönemi

TFF 3'üncü Lig'de geçen hafta yeni yönetimini oluşturan Kuşadasıspor, eski çalıştırıcılarından Bülent Ataman ile anlaştı. Tecrübeli teknik adamla bir araya gelen yönetim 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kuşadasıspor, Koray Palaz ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine geçen sezon Bergama'yı çalıştıran eski kaleci Bülent Ataman'ı getirdi. Ataman, kulüp binasında düzenlenen törende 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Ataman 8 Şubat 2022 ve 7 Şubat 2023 tarihleri arasında Kuşadasıspor'da aynı görevi üstlenmişti. Yeni sezonda daha genç oyunculardan kurulu bir kadro ile mücadele edeceklerini belirten Ataman "Hedefimiz Play-Off oynamak ancak şampiyonluğu kovalayan bir ekip de olacağız" ifadelerini kullandı.