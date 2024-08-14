Manisa FK’da sular bir türlü durulmuyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (MASKİ) Manisa FK tarafından kullanılan belediyeye ait Fikri Bayrıl Spor Tesislerinde kaçak su kullandığının tespit edilmesinin üzerine Manisa FK'dan açıklama geldi. Açıklamada, "Kaçak olduğu iddia edilen borunun kulübümüz tarafından sonradan monte edilmesinin mümkün olmadığı aşikardır. MASKİ ekipleri tarafından yapılan kazıda belediyeye ait olan ve Manisa FK'nın kullandığı Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde kaçak su kullanıldığının tespit edilmesi üzerine MASKİ ekipleri tarafından tutanak tutularak yasal süreç başlatıldı. Usulsüz şekilde sayacın sökülerek abonelik sözleşmesinden kaynaklı 'kesintisiz su kullanım' hakkı elinden alınmak istenen kulübümüz, bu kez de 'kaçak su' kullandığı iddiasıyla itibarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bütün enerjisini yeşil sahalarda mücadele etmek için harcayan Kulübümüze yönelik bu itibarsızlaştırma girişimlilerini değerli kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" ifadeleri kullanıldı.