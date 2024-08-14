Merkezefendi yenilendi

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Merkezefendi Belediyesi Basket kadrosunu adeta yeniledi. Geride kalan süreçte 9 önemli oyuncuyla anlaşan yeşil-siyahlılar, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 18.9 sayı, 3.6 asist ortalaması tutturarak sayı kralı olan Craig Randall başta olmak üzere 5 yabancı, 4 de yerli takviyesiyle yepyeni bir çehreye büründü. Yaptığı hamlelerle rakiplerine korku salan Denizli temsilcisi yeni sezonda üst basamakları zorlamayı hedefliyor.

HEDEF PLAY-OFF OYNAMAK

Ege ekibi dış transferde Simisola Shittu, Noah Thomasson, Ayberk Olmaz, Arca Tülüoğlu, Said Emre Yosmaoğlu, Ata Engin, Isaiah Reese, Craig Randall ve Ja'Von Franklin'i kadrosuna katarken, iç transferde ise Berke Aygündüz, İsmail Karabilen, Vrenz Bleijembergh ile Muhaymin Mustafa'yı takımda tuttu. Başantrenör Zafer Aktaş, yeni sezonda hedeflerinin Play-Off olduğunu söylerken, transferin daha bitmediğinin sinyalini vermiş ve "1-2 oyuncu daha kadroya ekleyeceğiz. Hem savunmada hem de hücumda zevk veren, yüksek tempoda oynayan bir oyuncu grubu oluşturacağız" ifadelerini kullanmıştı.