Trabzonspor’da hedef Kinkoue

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, şu ana kadar 10 yeni oyuncuyu kadrosuna katarken transfer atağını hız kesmeden sürdürüyor. Bordo-mavililer, forvet ve 10 numara pozisyonları için temaslarına devam ederken, stoper bölgesi için de önemli bir ismi gündemine aldı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre takımında forma giyen 22 yaşındaki genç stoper oyuncusu Etienne Kinkoue Trabzonspor'un radarına girdi.

İKİ OYUNCUDAN İYİ HABER GELDİ

2025 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Fransız savunmacı için Trabzonspor'un atağa geçtiği ve görüşmelerini hızlandırdığı belirtildi. Bu arada Trabzon'a iki oyuncudan müjdeli haber geldi. Sivas maçında sakatlanarak oyundan çıkan Stefan Savic ve Okay Yokuşlu Avrupa Ligi'nde yarın Rapid Wien'e karşı oynayabilecek.