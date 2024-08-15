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Haberler Spor

İzmirli sporcuya madalya yağdı

HABER MERKEZİ
İzmirli sporcuya madalya yağdı
Konya'da düzenlenen Turkcell Türkiye U14 şampiyonasına İzmirli sporcu eve çifte altın madalya ile döndü. Geçtiğimiz yıllarda engelli parkurunda birçok başarı elde ederek İzmir'i gururla temsil eden 14 yaşındaki Oya Dolay, madalyadan madalyaya koşuyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen turnuvada genç sporcu, 60 metre engel ile 200 metre engel parkurunda Türkiye 1.'si olarak iki altın madalya kazanma başarısı gösterdi. Turnuva'nın gözde ismi haline gelen Dolay, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Turnuvanın ardından antrenörlerine ve ailesine teşekkür eden Dolay, "Antrenmanlarımızı aksatmadan büyük bir ciddiyetle yapıyoruz. Ailem ve hocalarım bana destek oluyor ve gelişimim için yardımcı oluyorlar. Yanımda olan herkese minnettarım" ifadelerini kullandı.
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