KSK’den çifte hamle

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek Karşıyaka, transfer bombalarını art arda patlatıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, Çorum FK'dan Hakan Barış ile 9. transferini yaparak vites artırırken, sezonun başlamasına sayılı günler kala iki isim ile daha temasa geçti. Kaf-Kaf'ın geçen sezon 1461 Trabzon'da kiralık olarak forma giyen 33 yaşındaki stoper Tarık Tekdal ile geçtiğimiz sezon kiralık olarak Sarıyer formasını terleten 28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Erdal Öztürk'ü transfer etmek için çalışmalara başladığı kaydedildi. İzmir ekibi, oyuncularla en kısa sürede masaya oturup transferi noktalamayı planlıyor.

BİR OYUNCU BOŞTA

Tecrübeli stoper Tarık'ın bonservisinin 2025 yılına Pendikspor'da olduğu öğrenilirken, Erdal'ın ise alacaklarını tahsil edemediği için Gençlerbirliği ile geçtiğimiz gün kontratını tek taraflı feshettiği kaydedildi. Erdal, geçen sene Sarıyer formasıyla 13 maça çıkarken, Tarık ise 28 maçta forma giydi.