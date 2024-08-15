Müthiş heyecan

Avrupa'da eleme mücadelesi veren Trabzonspor ve Başakşehir bugün rövanş maçlarında birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Rapid Wien takımına konuk olacak. Allianz Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek. İlk maçta rakibine sahasında 1-0 yenilen bordo-mavililer, Avusturya temsilcisi karşısında turu geçmek istiyor. Trabzon'da sakatlığı bulunan Savic bugün oynamayacak yeni transferi Batagov ise kafilede yerini aldı. Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımıyla sahasında karşı karşıya gelecek.

İSTANBUL EKİBİ TURA YAKIN

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 20.45'teki maçı Pawel Raczkowski yönetecek. İlk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, her türlü beraberlik ve galibiyet durumunda turu geçecek. İstanbul ekibi, rakibini elemesi halinde St. Patrick's Athletic-Sabah eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.