Balıkesir’de son yolcu Abdurrahman

TECRÜBELI teknik adam Levent Eriş'i takımın başına getirip sezon öncesi hedefini şampiyonluk olarak koyan 3. Lig ekibi Balıkesirspor'da ayrılık var. Kırmızı-beyazlıların 30 yaşındaki stoperi Abdurrahman Ayhanoğlu 2. Lig ekibi Düzcespor'a transfer oldu. Geçen sezon 2. Lig'den düşen kadroda yer alan ve 13 maça çıkan tecrübeli savunma oyuncusu, kariyerinde Pazarspor, Osmaniyespor, Kepez Belediyespor, Karaköprü Belediyespor, Alanya Kestelspor, Serik Belediyespor, Kemerspor, Tarsus İdmanyurdu, Kırıkhanspor, Kızılcabülökspor, Denizlispor ve Antalyaspor formaları da giydi