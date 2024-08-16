Bodrum Ferdi Levent’in peşinde

RUMEN forvet George Puscas'ı transfer ederek büyük sükse yapan Süper Lig'in yeni temsilcisi Bodrum FK, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, sol bekte Cenk Şen ile rekabet edecek bir oyuncu ararken, rotayı Fenerbahçe'ye çevirdi. Ege ekibi, sarı-lacivertlilerin kiralık listesine koyduğu 23 yaşındaki sol bek Levent Mercan'la görüşmelere başladı. Levent ile Konyaspor ve Adana Demirspor'un da ilgilendiği iddia edildi. Sezon başında 2 milyon Euro bonservisle Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan transfer ettiği genç futbolcu, Jose Mourinho'nun gözüne girememişti.

TRANSFER LİSTESİ HAZIR

Ege ekibi, kadrosunu derinleştirmek için transfer hareketliliğine devam edecek. Muğla temsilcisinin teknik direktörü İsmet Taşdemir ve kurmayları, Levent Mercan ile birlikte 4-5 oyunculuk transfer listesini yönetime sundu. Sezon başında ağırlıklı olarak genç oyunculara yönelen Bodrum FK'nın, son transferlerinin deneyimli nokta takviyeler olması bekleniyor. Eyüpspor'la pazartesi günü deplesmanda karşı karşıya gelecek yeşil-beyazlılar, zorlu deplasmandan ilk puan ya da puanlarını alarak Muğla'ya dönmeyi planlıyor.