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Haberler Spor

Bornova’dan sola takviye

İzmir temsilcisi, Galatasaray altyapısından yetişen Mustafa Yiğit Turgut’u 1 yıllığına kadrosuna kattı

HABER MERKEZİ
Bornova’dan sola takviye

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bornova 1877, yeni sezon hazırlıklarını kapsamında kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi savunmaya bir hamle yaptı ve Galatasaray altyapısında yetişen 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Mustafa Yiğit Turgut'u kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Galatasaray altyapısında yetişen Mustafa Yiğit Turgut'la anlaşma sağladı. Ekibimiz 2002 doğumlu sol bek oyuncusu ile üç yıllık sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı.

AYRILIK YAŞANDI

ÖTE yandan İzmir ekibinde flaş bir ayrılık yaşandı. Yeşil-siyahlı kulüpte 1 sezondur Futbol Akademisi Teknik Sorumlusu olarak görev yapan Haktan Tırıs'la karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

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