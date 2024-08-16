‘Daha çok oynayacaksın’

İSPANYOL devi Real Madrid'ın, İtalya'nın Atalanta takımını önceki akşam Polonya'daki maçta 2-0 yenip Süper Kupa'yı kazanması sonrası madalya töreninin ardından Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'le yaptığı konuşma sosyal medyada çok konuşuldu. İspanya basınından Defensa Central, Ancelotti'nin Arda Güler'e ne dediğini ortaya çıkardı ve haber yaptı. Buna göre Ancelotti son dakikalarda oyuna aldığı Arda Güler'e "Sezonun devamında bu durum böyle devam etmeyecek. Daha fazla süre bulacaksın. Mallorca maçı da böyle olacak. Çünkü bunu hak ettin" dedi.