Hücum tamam, sıra defansta

SAHA dışında Manisa Büyükşehir Belediyesi ile gerilim yaşayan, saha içinde de 1. Lig'in ilk maçında deplasmanda İstanbulspor'a 3-2 boyun eğen Manisa FK'da Başkan Yasemin Buket Aktan, transfer sinyali verdi. Aktan, "Forvet hattına deneyimli oyuncular aldık, elimizdeki genç, potansiyelli oyuncuları da düşündüğümüzde o bölgede sıkıntımız yok. Defans bölgesi için 1-2 oyuncu ile görüşmelerimiz sürüyor. İstanbulspor gibi kadrosunu bozmamış, oturmuş bir takıma karşı genç bir kadroyla elimizden geleni yaptık. Bir sonraki maç daha iyi bir Manisa FK izleteceğiz" şeklinde yorumda bulundu.

YENİ TRANSFERLER HAZIR

Ege ekibi, Cumartesi günü 21.45'te Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynayacağı Sakaryaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor. Çağdaş Çavuş yönetimindeki idmana siyah-beyazlılar tam kadro katıldı. İstanbulspor maçında hazır olmadığı için oyuna sonradan giren ve yaklaşık 20 dakika oynayan yeni transferler Osoji, Fofana ve Ramirez'in kondisyon olarak hazır olduğu ve Sakarya maçına 11'de başlamaya yakın olduğu öğrenildi.