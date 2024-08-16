İzmirspor’da Saray dönemi

BÖLGESEL Amatör Lig'in köklü kulüplerinden İzmirspor, geçtiğimiz Haziran ayında anlaştığı Erkan Aslan'la ani şekilde yollarını ayırıp teknik direktörlüğe Ahmet Saray'ı getirdi. İzmirspor kulüp binasında düzenlenen imza törenine Başkan Nedim Topaloğlu ve yöneticiler de katıldı. Futbolculuk döneminde 17 yıl lacivertbeyazlı formayı giyen 1974 doğumlu teknik adam, 1992-93 sezonunda İzmirspor genç takımı ile Türkiye Şampiyonluğu yaşamıştı. Teknik Direktör Ahmet Saray'ın yardımcıları Ferdi Başoda, Andaç Çelik ve Musa Can Polat olacak. Ahmet Saray'dan önce üst üste transferler yapan Şimşekler, Saray'ın doğrultusunda da takviye çalışmalarına devam edecek.12 transfer yaptı.