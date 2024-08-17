Aslan tam gaz

Süper Lig'de geçen hafta Hatayspor'u mağlup eden Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u da yenerek ikide iki yaptı: 1-2. 14. dakikada Barış Alper'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mertens şutunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi. 39'da Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan yerden ortasında Aleksic'in vuruşunda top kaleyi bulmadı. 41'de Barış Alper'in pasıyla buluşan Icardi'nin son çizgiye inerek içeriye çevirdiği topu Kerem ağlara yolladı: 0-1. 44'te sol kanattan Yusuf Erdoğan'ın ortasında ceza sahası içinde Oğulcan'ın gelişine vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.

ICARDI'NİN GOLÜ VERİLMEDİ

59'da Galatasaray yeniden öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla indirdiği topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2. 76'da geriden oyun kurmaya çalışan Konyaspor defansından baskıyla topu kapan Torreira, Kerem Aktürkoğlu'na pas verdi. Bu oyuncunun pasında Icardi'nin ağlara gönderdiği gol, VAR incelemesi sonucu geçersiz sayıldı. Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

BARIŞTILAR

Galatasaray'da küs olduğu iddia edilen Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper Yılmaz'ın saha içerisindeki uyumu ve gollerdeki sevinçleri dikkat çekti. İkili atılan gollerin ardından birbirlerine sarılarak kutlama yaptı.

GALATASARAY'DA ÜÇ EKSİK VARDI

GALATASARAY'DA, Hatayspor karşılaşmasının son dakikalarında sakatlanan ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2'nci derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen Davinson Sanchez, Konyaspor karşısında oynayamadı. Derrick Köhn ise üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Konyaspor maçında forma giyemedi. Öte yandan transfer görüşmeleri yapan Zaha'da kadroda yer almadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU BELLİ OLDU

GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi Play- Off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile yapacağı maçlar öncesi UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp, UEFA'ya şu oyuncuları bildirdi: Fernando Muslera, Günay Güvenç, Ahmet Şen, Davinson Sanchez, Leo Dubois, Derrick Köhn, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi.