Basketbolda son takviye Leon oldu

Basketbol Süper Ligi'nde kulüpteki devir süreci tamamlandıktan sonra üst üste hamlelerle kadrosunu şekillendiren Manisa Basketbol, Büyükçekmece'den 25 yaşında ve 1.94 boyundaki oyun kurucu Leon Harun Apaydın'ı transfer etti. Eski basketbolcu Serdar Apaydın'ın oğlu olan, daha önce Yeşilgiresun, Beşiktaş, Karşıyaka Bld. ve Gaziantep Basket'te de forma giyen Leon Harun, geçen sezon İstanbul temsilcisinde ligde 29 maçta görev alıp 3.4 sayı, 1.7 ribaund, 0.6 asist ortalaması tutturdu.

BU SEZONKİ 7. TRANSFER

Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Manisa Basketbol, Leon Harun ile 7. transferini yapmış oldu. Geçtiğimiz hafta ABD'li forvet Jamorko Pickett ile anlaşan yeşilbeyazlılar daha önce de Ahmet Safa Yılmaz, Hugo Besson, Martynas Echodas, Ty Gordon ve Saben Lee'yi de almıştı.