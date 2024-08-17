Bodrum Bytyqi’yi bitirecek

Süper Lig'in ikinci haftasında pazartesi günü deplasmanda Eyüpspor'un misafiri olacak Süper Lig ekibi Bodrum FK, Rumen forvet George Puscas'ın ardından bir önemli oyuncunun daha peşinde. Hücum hattında üretkenliği arttırmak isteyen yeşil-beyazlılar bir süredir ilgilendiği Kosovalı 27 yaşındaki kanat oyuncusu Zymer Bytyqi transferinde önemli yol kat etti. Bonservisi elinde olan oyuncu ile maaş pazarlığı yapıldığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcu ile Süper Lig'den 2 kulübün daha ilgilendiği ancak eski Antalyaspor Başkanı ve şu an Muğla temsilcisinin çoğunluk hisselerini elinde bulunduran Ali Şafak Öztürk faktöründen dolayı Bodrum FK'ya daha sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

KORAY RESMEN ERZURUM'DA

Daha önce ülkemizde Konyaspor'da da top koşturan Kosovalı futbolcu, Süper Lig'de 104 karşılaşmaya çıkıp 11 kez ağları sarstı. Geçen sezon Antalyaspor'da ise 33 karşılaşmanın 20'sinde 11'e şans bulup 2 defa fileleri havalandırdı. Bytyqi 23 kez de Kosova milli takımda görev aldı. Öte yandan Muğla temsilcisinin 24 yaşındaki forveti Koray Kılınç, transfer yasağını kaldıran Birinci Lig ekibi Erzurumspor ile el sıkıştı.