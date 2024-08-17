Haydi Manisa

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk haftasında deplasmanda İstanbulspor'a 3-2 kaybeden Manisa Futbol Kulübü, bugün sahasında Sakaryaspor'la karşılaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Alpaslan Şen'in yöneteceği karşılaşma 21.45'te başlayacak. Maçın bilet fiyatları kapalı alt tribün 30, misafir tribünü 39 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Çağdaş Çavuş, İstanbulspor yenilgisini telafi edeceklerini belirterek, "Sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Sakaryaspor maçını kazanıp çıkışa geçeceğiz" dedi.

TEK EKSİK AYBERK KARAPO

Hafta boyunca Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle Fikri Bayrıl Tesisleri'ndeki su saatlerinin sökülmesi tartışması yaşayan Manisa FK, transferde son olarak Batman Petrolspor'dan orta saha oyuncusu Mustafa İnan'ı renklerine bağlamıştı. Sakaryaspor da Manisa FK gibi sezonun ilk maçında istediği sonucu alamadı. Yeşil-siyahlılar evinde Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalmıştı. Siyah-beyazlılarda tek eksik sakatlığı süren Ayberk Karapo. Konuk ekipte ise Alper Uludağ ile Simon Nsana sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

İZVAK'TAN DESTEK ZİYARETİ

Profesyonel futbol liglerinde yer alan 10 İzmir kulübünün çatı kuruluşu olan İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), Ege'nin 1. Lig'deki tek temsilcisi Manisa FK'ya ziyaret gerçekleştirip destek verdi. Manisa FK Başkanı Yasemin Buket Aktan'ın ev sahipliğindeki ziyarette İZVAK Başkanı Ali Erten, Başkan Vekili Talat Papatya, Başkan Yardımcısı Fatih Tanfer ve Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Bayatsapan yer aldı.