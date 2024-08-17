İzmir’de süper gece

Süper Lig'e 2 sezon sonra geri dönen ve ilk hafta maçında Antalyaspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Göztepe bugün taraftarlarının huzuruna dev bir maçla çıkıyor. Sarı-kırmızılılar ligin şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe ile Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelecek ve saat 21.45'te başlayacak müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak. Göztepe'de sakatlığı süren Kuyru Matsuki forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat yok. Ferdi ve Fred ise kadroya alındı. Göztepe'nin Bulgar teknik direktörü Stanimir Stoilov, futbolculuk kariyerinde top koşturduğu Fenerbahçe'ye karşı teknik direktör olarak rakip olacak. Stoilov, 1992-1993 sezonunda sarı-lacivertli formayı giydi. F.Bahçe'nin dünyaca ünlü teknik adamı Jose Mourinho da Süper Lig'de ilk deplasman deneyimini Göztepe'ye karşı yaşayacak.

Göztepe'nin Fenerbahçe karşısında forvet hattındaki en önemli ismi Brezilyalı forvet Romulo olacak. Fenerbahçe'nin Boşnak forveti Edin Dzeko, Şampiyonlar Ligi eleme turunda elenen sarı lacivertlilerin ligde moral bulma yolunda hücumdaki en önemli kozu olacak

GÜRSEL AKSEL STADI TIKLIM TIKLIM OLACAK

Sarı-Kırmızılı futbolseverler Gürsel Aksel Stadı'nı tıklım tıklım dolduracak. Konuk Fenerbahçe taraftarının da kendilerine ayrılan biletlerin tamamını kısa süre içinde satın aldığı açıklandı. Ayrıca sarı-kırmızılı takıma gönül verenler, zorlu maça özel pankart ve görsel şovlar hazırladı.