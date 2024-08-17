Yalandan düşme

Eski Galatasaraylı Selçuk İnan'ın sosyal medyada bir videosuna denk geldim. Galatasaraylı futbolcuların maç esnasında nasıl "yalandan düşerek" hakemi kandırdıklarını anlatıyordu, o dönem yeni transfer Umut Bulut'un bunu beceremediğini ve ona yardımcı olduklarını söylüyordu. Selçuk'un anlattığına göre Umut kandırmacaları yapamıyormuş. Kendisine faul yapılsa dahi sonuna kadar mücadele etmeye çalışıyormuş... Bu sözlerden sonra anladık ki yıllardır Galatasaraylı oyunculara düşme dersleri veriliyormuş... Acaba hangi hocayla başlamıştı?

GOLCÜLERİN KAPIŞMASI

Üç büyük kulüp şu an çok iyi santrforlara sahip. Galatasaray'da Icardi zaten biliniyordu. Fenerbahçe Dzeko'dan sonra hem hızlı hem de daha genç Nesyri'i transfer etti. Beşiktaş da İtalyanların Immobile'sini kadroya kattı. Futbolseverler yeni sezonda bol gollü ve kalitesi artan maçlar izleyecektir. Hiçbir müsabaka oynanmadan kazanılmaz. Ancak Nesyri ile Immobile, Icardi'nin önünde yer alır gözüküyor.

BASARI HİKAYESİ

Daha önce burada yazmıştım Bodrum FKlı Cemal Dumanlı'yı. 30 yaşındaki forvet, Süper lig'de de maça çıkınca rekor kırmış oldu. Bu formayla 6 farklı ligde oynadı; Muğla Süper Amatör Lig, Bölgesel Amatör Lig, TFF 3. Lig, TFF 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig. Tekrar edilmes i dahi çok zor bir maraton. Şimdi bu ligdeki performansını merak ediyoruz.

GÜNDOĞDU DÖNDÜ

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığı görevine Dr. Ferhat Gündoğdu'yu getirdi. Başkan Gündoğdu'yu çoğu futbolsever hatırlar. Kısaca özetlersek geçmişte '8 Mart Operasyonu' kapsamında aralarında ünlü hakemlerden Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'un da bulunduğu 18 hakemi görevden uzaklaştırmıştı. O zamandan bu yana MHK ve Türk hakemliğinde adeta deprem olmuş, sporseverlerin Türk hakemlerine güveni sarsılmıştı. Bunu neden yaptığını da hiçbir zaman açıklamadı sayın başkan. Son yirmi yıldır neredeyse hep aynı isimler MHK'nın başına getiriliyor, gönderiliyor. Yani ne doğru bir sistem oturtulabildi, ne de kaliteli hakemlerin yetiştirilmesine katkı oldu. Bakın sorsak birilerine Halil Umut Meler dışında diğer hakemlerin isimlerini zor hatırlarlar. Kulüplerde başkanlar yöneticiler de işin kolayını buldu. Astronomik harcamalar sonunda yanlış transferler yüzünden başarısız sonuçlar alındığında hemen hakemleri suçluyorlar. İnşallah bu sefer Türk futboluna hayırlı ve gerekli hizmetler yapılır kavgadan uzak!