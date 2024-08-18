Arda 2. sırada

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen Arda Güler, bir kez daha manşetlere taşındı. Dünyaca ünlü futbol dergilerinden Four- FourTwo Dergisi tarafından açıklanan dünyanın en heyecan verici genç futbolcuları listesi duyuruldu. İspanyol devi Real Madrid'in ve milli takımımızın genç yeteneği Arda Güler, dergi tarafından açıklanan dünyanın en heyecan verici genç futbolcuları listesinde ikinci sırada yer aldı.

TURNUVADA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Arda Güler, EURO 2024'te Türkiye Milli Takımı formasıyla sergilediği etkileyici performansla adından sıkça söz ettirdi. Arda Güler, turnuvayı 5 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistle tamamladı. Real Madrid'de de başarılı bir sezon geçiren Arda, La Liga'da gösterdiği performansla takımının vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi. FourFourTwo Dergisi tarafından açıklanan dünyanın en heyecan verici genç futbolcuları listesi şu şekilde: Lamine Yamal, Arda Güler, Warren Zaire-Emery, Endrick, Franco Mastantuono, Kobbie Mainoo, Joao Neves, Arzu Doue, Leny Yoro, Estevao Willian.