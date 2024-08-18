Beşiktaş-Trabzon hattı

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu başlarken, transfer piyasası da iyice alevlendi. Yaz transfer döneminde kadrolarına önemli takviyeler yapan Beşiktaş ve Trabzonspor arasında müthiş bir takas gündeme geldi. İleri uca takviye planlayan siyah-beyazlılar ve bordo-mavililer, çareyi mevcut kadrolarında istenmeyen yıldızlarda buldu. Menajerler, Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar ile Trabzonspor'da top koşturan Maxi Gomez'in takası için iki kulübe de teklifte bulundu. İki kulübün arasında mekik dokuyan menajerler, Trabzon Başkanı Ertuğrul Doğan ile Beşiktaş'ın Başkanı Hasan Arat'ı ikna etmek için çalışıyor.

FUTBOLCULAR İNDİRİM İSTEMİYOR

28 yaşındaki Uruguaylı golcü Maxi Gomez ve 32 yaşındaki Kamerunlu Aboubakar'ın yıllık maaşlarının da birbirine yakın olması takas ihtimalini güçlendiriyor. İki kulüp başkanı bu maaş yükünden de kurtulmak istiyor. Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Vincent Aboubakar ile Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın üstünü çizdiği Maxi Gomez oynamak istiyor. İki oyuncu da forma şansı bulacağından bu takasa sıcak bakıyor. Tek şartları maaşlarında indirim teklif edilmemesi.