Bodrum FK’dan stoper atağı

Trendyol Süper Lig'de ilk maçında Gaziantep FK'ya mağlup olan Bodrum FK'da transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Öncelikle savunma güvenliğine önem veren yeşil-beyazlı yönetim, stoper arayışları doğrultusunda aradığı ismi İngiltere'de buldu. Muğla ekibi, Championship temsilcisi Luton Town forması giyen 26 yaşındaki Mads Andersen için nabız yoklamaya başladı. Kulübüyle sözleşmesi devam eden Danimarkalı savunmacıyla menajeri kanalıyla irtibata geçen kurmaylar, ilk temaslardan olumlu dönüş aldı. Geçen sezon Barnsley ekibinden Luton Town'a transfer olan Andersen'in, güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.

OYUNCU SICAK YAKLAŞIYOR

Andersen'in Süper Lig'de oynama fikrine olumlu yaklaştığı ve kariyerinde yeni bir çıkış olarak tercihini Türkiye'den yana kullanabileceği ifade edildi. Başarılı stoperle pazarlık aşamasında olan Bodrum FK yönetimi, anlaşma sağlanması halinde İngiliz Kulübü Luton Town yetkilileriyle dirsek temasına geçecek. Futbolcuya Fransa, İtalya ve ülkesi Danimarka'dan da tekliflerin olduğu öğrenilirken, transferin en kısa sürede olumlu ya da olumsuz netliğe kavuşması bekleniyor.

Kariyerinde 264 resmi maça çıkan Mads Andersen, savunmada forma giymesine rağmen fileleri üç kez sarsıp 9 da asist üreterek skora önemli bir katkı sağladı.

BRONDBY'DE YETİŞTİ

Ülkesinde Brondby ekibinde futbola başlayan Mads Andersen, burada profesyonel olduktan sonra yirne Danimarka'da Köge ve Horsens'te forma giydi. 2019 yılında İngiliz ekibi Barnsley'e transfer olan 26 yaşındaki stoper, geçen sezondan bu yana da Luton Town'da top koşturuyor.

ZYMER BYTYQİ ISRARI

Süper Lig'de 2'nci hafta müsabakasında yarın akşam deplasmanda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek Bodrum FK'da Zymer Bytyqi ısrarı sürüyor. Yeşil-beyazlılar son olarak İtalya'nın Genoa takımında Rumen golcü George Puşcaş'ı kadrosuna dahil ederken, Kosovalı kanat oyuncusu Bytyqi'nin transferinin sonlandırmak için yoğun mesai harcıyor. Ege ekibinin bonservisi elinde olan 27 yaşındaki futbolcuyla bu hafta içinde tekrar görüşerek pürüzleri gidermeye çalışacak.