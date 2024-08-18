Göztepe pes etmedi

Trendyol Süper Lig'de geride kalan haftayı beraberlikle kapatan Göztepe, taraftarı önündeki ilk maçta geri dönüşe imza atarak Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. 4'te ceza sahasında topla buluşan Kubilay'ın vuruşunda top Livakovic'te kaldı. 16'da sol kanatta Dzeko'nun ortasında Osayi-Samuel'in kafası kaleci Arda'da kaldı. 18'de ceza sahası yayı üzerinden Doğan'ın yerden şutu az farkla auta çıktı. 30'da Kubilay'ın içeri çevirdiği topu önünde bulan Romulo meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ancak gol VAR incelemesi sonucu iptal edildi. 44'te Dzeko'nun pasında topla buluşan Osayi-Samuel'in şutunu Arda çeldi. 45+1'de Djalma Silva'nın Osayi-Samuel'e ceza sahası içinde yaptığı harekette hakem penaltı noktasını gösterdi. 45+3'te atışı kullanan Dzeko skorda dengeyi bozdu: 0-1. 45+7'de Szymanski'nin ortasında En-Nesyri düzgün kafa vuruşuyla ağları buldu ve ilk yarı bu skorla tamamlandı: 0-2.

ROMULO HAYAT VERDİ

68'de Tijanic'in kullandığı kornerde Koray düzgün bir kafa vuruşuyla farkı 1'e indirdi: 1-2. 82'de serbest vuruştan Tijanic'in şutunu kaleci Livakovic güçlükle çeldi. 85'te bu kez Bokele'nin vuruşunda Livakovic gole izin vermedi. 90+5'te Juan'ın indirdiği topa Romulo vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluşurken maçın skorunu da belirledi: 2-2.

STOİLOV VE MOURİNHO KADROLARI DEĞİŞTİRDİ

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada geçen haftaki Antalyaspor maçına kıyasla 2 değişiklik yaptı. Bulgar teknik adam, Fener karşısında Nazım Sangare yerine Neilsen'i, Yalçın Kayan yerine ise Doğan Erdoğan'ı ilk 11'e monte etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise geçen hafta Adana Demirspor karşısında sahaya sürdüğü 11'e kıyasla 3 değişiklik yaptı. Mourinho, Göz- Göz karşısında kadroya Djiku'nun yerine Becao'yu, Ferdi'nin yerine Çağlar'ı, İrfan Can'ın yerine ise En Nesyri'yi monte etti.

ŞAMPİYONLAR TRİBÜNDEYDİ

Karşılaşmayı olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden Göztepe sporcusu milli cimnastikçi Ferhat Arıcan ile milli okçu Mete Gazoz'un yanı sıra A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribünden takip etti.

KOREOGRAFİ ŞOV

Göztepe taraftarı, kritik karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. Maçtan saatler önce Güzelyalı Sahili'nde bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabakanın ilk dakikalarına kadar marşlarla şehirde şenlik havası estirdi. Kritik randevu öncesinde oyuncuları birer birer tribüne çağıran sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncuları adeta bağrına bastı. Göztepeli futbolseverler seremoni öncesi kale arkasında koreografi şov yaparak renkli görüntüler oluşturdu. Stoilov'un Avrupa'yı işaret etmesinin ardından taraftarlar, tribüne "Bir yaz daha bekleyemem, hedefimiz Avrupa" pankartını asarak Bulgar çalıştırıcıya inandıklarını ifade etti. Görsel bir şölene imza atan 12. adam, ilk düdükle birlikte marşlar ve bestelerle takımı motive etmek için elinden geleni yaptı.