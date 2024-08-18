Koç sahaya indi ortalık karıştı

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Göztepe ile oynadığı karşılaşmada ortalık karıştı. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç devre arasında protokol tribününü terk edip, sarı-lacivertli taraftarların yer aldığı deplasman tribününe geçti. Başkan Koç, güvenlik ekipleriyle birlikte Göztepeli taraftarların olduğu güney kale arkası tribününün önünden geçip Fenerbahçeli futbolseverlerin maçı izlediği alana girdi. Göztepeli taraftarların Koç'a yabancı maddeler attığı görüldü. Ali Koç ve Fenerbahçe yönetiminin, sarılacivertli taraftarların tribünde yaşadığı karışıklığa müdahale etmek için sahaya girdiği öğrenildi.

ARKADAN İTİLDİ, YERE DÜŞTÜ

Ardından tekrar tribünden çıkıp maçın oynandığı esnada tekrar güney kale arkasından geçen Ali Koç'a adeta tepki yağdı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çıkış tüneline giderken Göztepe yöneticisi Fatih Özkan'ın arkadan ittirmesiyle yere düştü. Başkan Koç'un başına su şisesi geldiği gözlenirken, karşılaşmaya ara verildi. Yoğun koruma ekibiyle tünele gelen Ali Koç, yeniden protokol tribününe geri döndü. Başkan Koç, protokol tribününe dönerken Göztepe CEO'su Kerem Ertan'a tepki gösterdi. Karşılaşma daha sonra kaldığı yerden devam etti.

Ali Koç'u iterek yere düşüren Göztepe yöneticisi Fatih Özkan'a polis müdahale etti.