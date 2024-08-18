KSK’ye yeni formül

Türk basketbolunun lokomotif kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü, Pınar markası ve Yaşar Holding ile olan 26 yıllık birlikteliğinin sona ermesinin ardından yeni sponsorunu bulma yolunda sona geldiği öne sürüldü. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere iki farklı sponsorla yeni sezonda yola devam etmeye karar veren Karşıyaka, yurt dışı isim ve ana sponsorluğu için Yukatel firmasıyla anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Talipli birçok firma arasında 2 milyon Euro ile en yüksek teklifi veren şirket olan Yukatel ile yeşil-kırmızılıların el sıkışma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Anlaşmanın an meselesi olduğu ifade edilirken, yeni sezon öncesi Yukatel desteğini arkasına almaya hazırlanan Kaf-Kaf, sezona iddialı başlamak istiyor.

AVRUPA'DA YANINDA OLACAK

Yurt içinde bir sponsorun tek branşta birden fazla kulübe isim sponsoru olamaması nedeniyle Yukatel'in Kaf-Kaf'ın Avrupa arenasındaki maçlarda isim sponsoru olacağı gelen bilgiler arasında. Bilindiği üzere Denizli ekibi Merkezefendi Belediyesi Basket'in isim sponsoru olan Yukatel, futbol branşında da daha önce Kayserispor ve Denizlispor'a destek vermişti. Resmi olarak adımların ne zaman atılacağı henüz belirsizliğini korurken, yeşil-kırmızılı yönetim yeni sezon öncesinde bir an önce anlaşmayı imzalayarak belirsizliği ortadan kaldırmak istiyor. Yeşil-kırmızılılar, yurt içi içinde görüşmelerini sürdürüyor.

"TRANSFERDE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk iddiasıyla hazırlandığı yeni sezon öncesi şimdiye kadar 9 transfer yapan Karşıyaka'da Başkan İlker Ergüllü, futbolda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Şampiyonluk tecrübeleri bulunan ligin önemli yıldızları ve takımda forma giyebilecek yaş kontenjanına takılmayan yetenekli gençleri bünyelerine kattıklarını vurgulayan Ergüllü, "Emin adımlarla ilerliyoruz. Stoper, 8 numara ve 10 numara pozisyonlarına takviyeler yapacağız. O bölgeler için temasta olduğumuz oyuncular var. Görüştüğümüz isimleri de takıma katmak için çalışmalarımız sürüyor" dedi. Futbolda yeni sezon hazırlıklarını İzmir'de sürdüren Karşıyaka yarın ikinci hazırlık maçında 2. Lig temsilcisi Somaspor'la karşılaşacak.