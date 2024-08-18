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Haberler Spor

Manisa tatsız

Manisa FK, 23. dakikada geriye düştüğü karşılaşmada 48. ve 61. dakikalarda Fofana’nın golleriyle öne geçse de 90+1’de Gradel’in penaltısıyla galibiyeti kaçırdı, 1 puana razı oldu.

HABER MERKEZİ
Manisa tatsız

Trendyol 1. Lig'de geçen hafta sezonu mağlubiyetle açan Manisa FK taraftarı önündeki ilk karşılaşmada müthiş bir geri dönüşe imza atarak Sakaryaspor'u 2-1 yendi. Mücadeleye her iki ekip de durağan başladı. 23. dakikada eşitliği Körfez ekibi bozdu. Sağ kanatta topla buluşan Gradel'in ortasında Murat düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

SON ANDA YIKILDI

48. dakikada sol kanatta topla buluşan Fofana'nın içeri kat ettikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. 57. dakikada Osuji'nin sert şutunu kaleci Szumski güçlükle çeldi. 61. dakikada Wriedt'in pasında Fofana'nın gelişine şutunda top ağlarla buluştu: 2-1. 90+1'de penaltı kazanan Sakaryaspor'da Gradel skoru belirledi: 2-2. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Manisa FK 1 puana razı oldu.

SİYAH-BEYAZLILARDA DÖRT DEĞİŞİKLİK

Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş ilk iç saha maçında Sakaryaspor karşısında ilk 11'de dört değişiklik yaptı. Siyah-beyazlılarda genç çalıştırıcı Çavuş, geçen hafta İstanbulspor maçında forma giyen Orhan, Muhammet Ensar, Muhammed Kiprit ve Efe'nin yerlerine Alperen, Birkan, Fofana ve Osuji'ye görev verdi.

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