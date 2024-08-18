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Haberler Spor

Özkaral süre istedi

TFF 2. Lig ekiplerinden Altay’da sular durulmuyor. Son olarak taraftarın tepki gösterdiği başkan Süleyman Özkaral, alacaklı futbolculardan süre istedi.

HABER MERKEZİ
Özkaral süre istedi
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'da son dönemde yaşanan mali sorunlar nedeniyle taraftarların istifaya davet ettiği Başkan Süleyman Özkaral'ın ödeme yapmak için futbolculardan süre istediği öğrenildi. Olağanüstü genel kurul kararı almayı düşünmeyen Başkan Özkaral'ın geçmiş dönem alacağı bulunan ve yeni sezon için ödeme bekleyen oyunculardan 10 gün daha beklemelerini talep ettiği belirtildi. Yaptığı sponsorluk görüşmelerinden şimdiye kadar olumlu sonuç alamayan Süleyman Özkaral'ın kaynak arayışlarını sürdürdüğü ifade edildi. Altay'da oyuncuların yanı sıra kulüp personelinin de maaş alacağı bulunuyor. Siyah-beyazlılarda teknik ekibin de ödeme almadığı biliniyor. Öte yandan şirketleşme kararı alan ve yatırımcı arayan siyah-beyazlılarda görüşmelerin tıkandığı öne sürüldü.
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