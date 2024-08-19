Bodrum Eyüp virajında

TRENDYOL Süper Lig'in ilk maçında evinde Gaziantep FK'ye 1-0 mağlup olan Sipay Bodrum FK, bugün ikinci randevusunda İkas Eyüpspor'a konuk olacak. Süper Lig'in iki yeni takımını karşı karşıya getirecek müsabaka saat 21.00'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Bodrumpor'da ise Quentin Daubin kırmızı kart nedeniyle forma giyemeyecek. İlk maçında Corendon Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, kırmızı kart cezası nedeniyle kulübede görev alamayacak. İki ekibin geçen sezon 1. Lig'de oynadığı karşılaşmaların ilkinde Eyüpspor, Bodrum'u 3-0 mağlup etmiş, Bodrum'daki randevuda ise yine İstanbul temsilcisi 1-0'lık sonuçla kazanmıştı. Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Eyüpspor ile birbirlerini iyi tanıdıklarını belirten Taşdemir, "Bizim de kendi oyun düzenimiz var, iyi bir oyun düzenimiz var. Bunu en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışacağız. Tüm bu zorluklara göre hazırlanıp iyi bir şekilde ligdeki ikinci sınavımızdan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz." dedi.